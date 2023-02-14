Холдинг VK сменит юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Совет директоров интернет-холдинга VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», — указывается в пресс-релизе.

Поясняется, что в результате редомициляции по российскому законодательству холдинг станет «международной публичной компанией». «VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура редомициляции будет способствовать повышению эффективности управления компанией», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что VK сохранит статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.

Условием для смены юрисдикции станет соблюдение применимых законодательных и регуляторных требований, отмечают в холдинге.