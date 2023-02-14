Херш высказался о последствиях подрыва газопроводов «Северный поток»

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются невообразимой глупостью со стороны США, поскольку подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш, передает ТАСС.

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Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена.

«Теперь Европа будет больше зависеть от возобновляемых источников энергии, - высказал мнение в эфире подкаста War Nerd Сеймур Херш. - А Китай достиг существенного прогресса в этом направлении. Туда уже ездил канцлер Германии Олаф Шольц, туда собирается президент Франции Эмманюэль Макрон. Это можно назвать выстрелом себе в ногу. Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента.»

Американский президент в своем решении, вероятно, руководствовался не экономическими, а политическими причинами. А именно — пытался предотвратить возможный отказ Германии поддерживать Украину ради получения газа из РФ, предположил Херш.

«Байден хочет войны. Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать. Наверное, это хорошо для их рейтингов. Он хочет показать, что Россия ослабнет, считает, что это хорошо для США в политическом смысле», - сказал он.

8 февраля Херш, специализирующийся на журналистских расследованиях, в своей статье со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Не конспирология, а сотрудничество

«Сеймур Херш — не маргинальный расследователь, а легенда журналистики, и к его работам всегда очень внимательно присматриваются политики во всем мире, — обращает внимание политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. — Он описал всю историю с диверсией на «Северных потоках» в мельчайших деталях, поэтому никто на самом деле не сомневается в подлинности его истории.

В то же время, обращает внимание эксперт, официальный представитель Белого Дома Нед Прайс ответил на вопросы журналистов по теме настолько глупо, что вера сообщества в вину США за этот теракт только окрепла. Действительно, признает Донцов, теракт на газопроводах в Балтийском море сделал Центральную и Западную Европу более независимой от России, но сделал их критически более зависимыми в вопросах энергетики от США и Северной Европы.

Терактом в Балтике Байден отодвинул на некоторое время надвигающуюся рецессию в США, жестко подавив экономику Европы как одного из конкурентов. Все просто: нет дешевой энергии — нет конкурентоспособного производства, а значит, товары из США получают преимущество. Очевидно, считает Донцов, что сближения Европы и Китая никто не предвидел. Такие варианты, возможно, даже не просчитывались, и хотя сейчас о реальном сближении говорить преждевременно, перспектива существует в обозримом будущем.

Расследователи со всего мира пытаются развивать теорию всемирного заговора, подбрасывая в информационное поле конспирологические, навязчивые идеи, обращает внимание финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

«Дальнейшее расследование все покажет, и комментарии, здесь пока излишни», — говорит он.

Что же касается возобновляемых источников энергии, то это направление является наиболее перспективным в ближайшее время для всей мировой экономики. Нефть и газ рано или поздно все же закончатся. И, полагает Бовт, эта тема требует более детального и пристального разбора и внимания. Китай действительно уделяет этой отрасли особое внимание. Поэтому и российской науке, и бизнесу следует плотно сотрудничать с Поднебесной в этой области.