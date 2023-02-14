Китай решил опередить Европу в схватке за катарский газ

China National Petroleum Corp (CNPC) в ближайшем будущем должен подписать очень крупный контракта с QatarEnergy на поставки сжиженного газа (СПГ) в течение 30 лет, сообщает Oil Price (ОР). Это будет вторая крупнейшая сделка между Катаром и китайскими государственными энергетическими компаниями за последние месяцы. Она свидетельствует о том, что Пекин серьезно настроен на отказ от угля, диверсификацию поставщиков газа и на возврат неофициального титула первого импортера СПГ на планете.

При этом Китай намерен застолбить за собой как можно больший объем сжиженного газа, опережая на шаг конкурентов, в том числе Европу, в схватке за катарский газ.

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В ноябре прошлого года еще один китайский энергетический гигант Sinopec подписал схожий контракт с QatarEnergy, по которому он будет получать в течение 27 лет по 4 млн тонн СПГ из Северного месторождения газа в Персидском заливе.

«CNPC согласился на главные условия, поставленные Катаром,- цитирует ОР анонимного чиновника из Пекина.- Это будет сделка, очень похожая на сделку Sinopec».

Долгосрочные контракты на поставки газа сейчас в моде, потому что они при условии участия в них надежных поставщиков, к каким безусловно относится QatarEnergy, государственная газовая компания Катара, защищают от волатильности газового рынка. CNPC является главным в Китае импортером трубного газа, но по словам аналитика Rystad Energy Вэй Сюна, он стремится диверсифицировать поставщиков в соответствии с энергетической политикой КНР. Естественно, со временем эта сделка еще больше укрепит конкурентоспособность китайского гиганта, который в прошлом году резко увеличил импорт и российского газа.

Скорое подписание второй за четыре месяца мегасделки говорит об активном сближении между Пекином и Дохой в энергетической сфере. Здесь следует помнить, что отношения Китая с США и Австралией, главными конкурентами Катара на экспортном газовом рынке, в последние месяцы резко ухудшились.

По данным таможенного управления КНР, китайские компании в прошлом году увеличили импорт катарского сжиженного газа на 75% по сравнению с 2021 году до 15,7 млн тонн при снижении суммарного импорта СПГ почти на 20%. Суммарное снижение произошло за счет главных поставщиков. Импорт сжиженного газа из Австралии и США в 2022 году снизился на 30% и 77% до 21,9 млн тонн и 2,09 млн тонн соответственно.

Столь длительные контракты также свидетельствуют об очевидном намерении китайских госкомпаний приобрести небольшие пакеты акций в огромном 30-миллиардном проекте расширения экспортных мощностей Северного месторождения, 75% акций которого принадлежат QatarEnergy. Как заявил глава QatarEnergy Саад аль Кааби, Доха готова продавать пакеты акций объемом не более 5%. У пяти западных энергетических гигантов TotalEnergies , ExxonMobil, ConocoPhillips, ENI и Shell уже есть небольшие пакеты акций в проекте, который сделает Катар главным экспортером СПГ в мире. Проект расширения Северного месторождения состоит из двух этапов. Он позволит Дохе увеличить экспорт сжиженного газа к 2027 году почти на 64% с нынешних 77 млн тонн до 126 млн тонн.