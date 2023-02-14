Кто отвечает за будущее: наука или бизнес?

Никита Марченков

Председатель Координационного совета, кандидат физико-математических наук, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Дарья Козлова

Университет ИТМО, кандидат экономических наук, доцент, первый проректор Денис Столяров

Проректор по работе со студентами в Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) c 2016 года Давид Монастырский

главный экономист Департамента стратегического развития финансового рынка, а также председатель Молодёжного совета Банка России Денис Карасев

генеральный директор Центра перспективных технологий ТМХ

Как связать науку и бизнес? Может ли университет быть полезным для предпринимателя? Кто решит, что будет востребовано в будущем?

URA.RU/TASS