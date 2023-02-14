Кто отвечает за будущее: наука или бизнес?
Никита Марченков
Председатель Координационного совета, кандидат физико-математических наук, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт»
Дарья Козлова
Университет ИТМО, кандидат экономических наук, доцент, первый проректор
Денис Столяров
Проректор по работе со студентами в Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) c 2016 года
Давид Монастырский
главный экономист Департамента стратегического развития финансового рынка, а также председатель Молодёжного совета Банка России
Денис Карасев
генеральный директор Центра перспективных технологий ТМХ
Как связать науку и бизнес?
Может ли университет быть полезным для предпринимателя?
Кто решит, что будет востребовано в будущем?
URA.RU/TASS
Ответы на эти вопросы представители науки и бизнеса искали в городских лабораториях ВЭБ.РФ в клубе «Молодых экономистов»