Минобороны РФ рассказало о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Уточняется, что общая продолжительность полета составила более семи часов.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, отмечают в Минобороны.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает ведомство.