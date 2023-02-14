Минобороны РФ рассказало о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что общая продолжительность полета составила более семи часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, отмечают в Минобороны.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает ведомство.

