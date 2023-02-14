Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны России на брифинге 14 февраля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО), продолжающейся на Украине.

Согласно информации, которую озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 4 гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе населённого пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия «Восточной» группировки войск ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара (ДНР), а также Левадного и Орехова (Запорожская область). Потери противника на этих направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также один танк. В районе населенного пункта Малиновка (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое (Харьковская область). Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 5 пикапов, 3 автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» ВС РФ поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили гаубицу «Мста-Б», а в районах населённых пунктов Антоновка (Херсонская область) и Весёлое (Днепропетровская область) – 2 склада боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Черевковка (ДНР) сбит самолет МиГ-29, а в районе населённого пункта Славянка (ДНР) – вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Российские системы ПВО за сутки перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожено 7 БПЛА противника в районах населённых пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка (ЛНР), Александровка, Кирилловка (ДНР) и Пологи (Запорожской область).

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 385 украинских военных самолётов, 208 вертолётов, 3 121 БПЛА, 404 ЗРК, 7 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 019 боевых машин РСЗО, 4 091 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 8 377 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 13 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом на Донецком направлении потери ВСУ составили более 150 военных, 6 пикапов, 4 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30.