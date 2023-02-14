Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» выпустил клип на титульную песню

Самый посещаемый спектакль Москвы – «Секрет»-мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» – выпустил видеоклип на титульную песню спектакля. Официальное видео дуэтной версии одноименного суперхита группы «Секрет» вышло ко Дню влюбленных – и это неслучайно: создатели постановки задумали эту сцену как самую романтическую, и судя по реакции зрителей, они блестяще воплотили эту идею.

В видеоклипе заглавный дуэт мюзикла исполняют Антон Лобан и Юлия Довганишина, которые сумели наполнить его неповторимой трогательностью и лиризмом. Сценическая версия знаменитой песни легендарного «Секрета» отличается от оригинала не только парным исполнением, но и оригинальной аранжировкой, которую создал музыкальный руководитель спектакля Евгений Загот: он разложил «Ничего не бойся, я с тобой» для оркестра из 13 музыкантов.

«Мы всей командой считаем, что этот видеоклип – отличное дополнение к подаркам любимым не только в День святого Валентина, но и буквально по любому поводу, – говорит продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев. – Сегодня как никогда важно поддерживать близких, и эти слова – «Ничего не бойся, я с тобой» хотел бы услышать от любимого человека каждый».

Видеоряд ролика, который снят прямо на сцене – в тех же декорациях, что и в постановке – полностью соответствует романтическому настроению песни. Питер во всём своем великолепии, необъятное звёздное небо и влюблённые, которые в самый эмоциональный момент песни взмывают над землёй… на троллейбусе, который везёт их по ночному городу. Этот невероятно красивый и во всех смыслах возвышенный фрагмент спектакля покорил сердца тысяч зрителей, но и для тех, кому уже удалось посмотреть мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» живьем, клип также станет прекрасным подарком – благодаря многочисленным крупным планам и ракурсам, которые не увидеть из театрального зала. Кстати, «удалось посмотреть» – не просто фигура речи: новый мюзикл идёт с неизменными аншлагами в ежедневном прокате, и приобрести на него билеты непросто. Всего за девять недель с момента премьеры этот жизнеутверждающий спектакль посмотрело более 150 000 зрителей.

«Кто-то решит, что мы этим клипом выдаём один из главных эффектов постановки, – говорит Дмитрий Богачёв. – Но, уверяю вас, зрелищных, необычных и интересных приёмов в нашем спектакле хоть отбавляй. Кроме того, увидеть парящий над облаками троллейбус вживую – совсем не то, что на экране».

Оригинальный джукбокс-мюзикл (спектакль, созданный на основе известного и популярного музыкального материала) на песни группы «Секрет» можно увидеть в Театре МДМ: станьте свидетелями увлекательной и полной романтики и юмора истории из ленинградских 80-х со всеми приметами того времени – рок-квартирниками, фарцовщиками, смелой модой и неформалами. Сюжет о троих друзьях разворачивается на фоне разводных мостов, проходных дворов, белых ночей и покатых крыш – всего того, что мы так любим в Петербурге. Впрочем, внешние атрибуты не затмевают проблем, с которыми сталкиваются герои – конфликта поколений, формализма, системного лицемерия, льющегося с голубых экранов. Однако всё это уходит на второй план, ведь главное в этой истории – любовь. И, конечно, хэппи-энд.

«Ничего не бойся, я с тобой» — второй после мюзикла «Шахматы» совместный проект театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.