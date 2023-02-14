Первые поставки «Москвичей» для сервиса «Яндекс Такси» начнутся весной этого года

Поставки автомобилей «Москвич» для агрегатора «Яндекс Такси» стартуют уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Первые поставки "Москвичей" запланированы на весну», — рассказали в пресс-службе «Яндекс Такси». В пресс-службе «Москвича» подтвердили эту информацию, передает агентство.

Уточняется, что большая часть машин поступит в таксопарки, сотрудничающие с «Яндекс Такси», остальные получит каршеринг «Яндекс Драйв».

Ранее 14 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время из столицы в другие регионы для сервисов «Яндекса» будут поставлены в общей сложности 3 тыс. автомобилей «Москвич 3». В этом году автозавод планирует выпустить 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. транспортных средств с электродвигателем, отметил столичный градоначальник. «Благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», — подчеркнул мэр, добавив, что только для столичного рынка сервисам «Яндекса» требуется от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин в год.

Также он отметил, что рынок перевозок такси в Москве в декабре 2022 года установил рекорд — в рабочий день перевозится 1,6 млн пассажиров. «Возрождение завода "Москвич" — большой вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тыс. рабочих мест», — заключил Сергей Собянин.