Путин призвал защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ, указал на острую актуальность вопроса о защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, а также обратил внимание на необходимость избегать избыточного давления на бизнес со стороны властей в целом.

«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии — по-другому не скажешь — против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест», — заявил российский лидер, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что такие меры будут способствовать «дальнейшей гуманизации правосудия».

По мнению Владимира Путина, бизнес не должен испытывать избыточного давления со стороны государства в ситуации, созданной Западом. «Конечно, в условиях сегодняшнего дня, когда мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа, имею в виду вот эти все бесконечные санкции, — как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, — но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно: расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности», — цитирует президента «Интерфакс».

Путин отметил, что предприниматель должен соблюдать закон, однако при этом «не должен чувствовать прессинга еще и со стороны государства».

Президент призвал устранять излишний уголовный контроль «или определенное давление со стороны государства» там, где оно является избыточным.