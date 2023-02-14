«Разогрев» от Летних Балетных Сезонов на сцене РАМТа

В преддверии XXII Летних Балетных Сезонов – традиционного летнего марафона классического балета – стартует проект «Разогрев». Балеты «Золушка», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» будут показаны 20 февраля и 20 марта. На два дня сцену РАМТа снова займут балетная грация и изящество, а знаменитые сюжеты о волшебной силе любви будут рассказаны языком классической хореографии и симфонической музыки. Балеты в исполнении Русского Классического Театра Балета под руководством Валентина Грищенко идут в сопровождении оркестра.

Волшебная сказка Шарля Перро «Золушка» в прекрасной музыке Сергея Прокофьева пройдет 20 февраля и 20 марта. Романтическая история Золушки, которую злая мачеха превратила в служанку и которая с помощью доброй феи обрела заслуженную счастливую судьбу, подтверждает, что добро, красота и любовь по-прежнему побеждают все невзгоды.

20 февраля будет показана старинная французская сказка «Спящая красавица» о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от колдовского сна поцелуй прекрасного принца, переложена на язык музыки и танца Петром Ильичом Чайковским и Мариусом Петипа. Кстати, именно Петипа настоял, чтобы роль злой колдуньи Карабос исполняли исключительно мужчины.

Балет-феерия, балет-праздник, позволяющий не следить за знакомым с детством сюжетом, а наслаждаться живой музыкой и сценографией, будто срисованной из яркой книжки с картинками.

Главный русский балет «Лебединое озеро» в хореографии «петербургского француза» Мариуса Петипа пройдет 20 марта. Чарующая музыка Чайковского сопровождает старинную немецкую легенду о прекрасной принцессе, обращенной злым волшебником в белоснежного лебедя. Сегодня «Лебединое озеро» заслуженно считается одним из ярчайших явлений в музыкальной культуре, мировым символом русского балета. Шедевр, созданный великим композитором в конце XIX века, в веке ХХI продолжает триумфальное шествие по всему миру, как и прежде, покоряя всех своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма.