Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Массовая драка с участием футболистов из России и Украины произошла в отеле Royal Seginus, расположенном в турецкой Анталии.

Как пишет Telegram-канал Baza, вечером 13 февраля несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» с требованием спеть гимн Украины.

В ответ на это россиянин предложил своим оппонентам выйти на улицу, чтобы «как мужчины разобраться раз на раз», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и обошлось без рукоприкладства. Однако через некоторое время несколько игроков команды «Минай» оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его.

Когда лифт приехал на этаж, там находилась группа наших футболистов, завязалась массовая драка, которая продолжалась до прибытия турецких полицейских. Кроме того, сотрудники отеля вызвали машину «Скорой помощи».

При этом стычки между футболистами и представителями команд происходли почти всю ночь. Из-за чего в гостинице на постоянной основе дежурят сотрудники правоохранительных органов и дополнительные наряды охраны отеля.

В самой гостинице подтвердили информацию о массовой драке между российскими и украинскими футболистами, но утверждают, что в настоящее время уже всё спокойно.

По словам одного из футболистов «Шинника», уже после драки один из сотрудников штаба клуба «Минай» предупредил их, что россиянам лучше побыстрее покинуть отель, так как украинцы «настроены серьёзно» и конфликт может вспыхнуть с новой силой.

Пресс-служба ярославской команды также подтвердила факт драки, отметив, что игроки закарпатского «Миная», узнав о соседстве с россиянами, начали вести себя агрессивно, провоцируя наших футболистов.

По данным Telegram-канала Mash, в потасовке пострадали четверо россиян. Смогут ли они играть в ближайшее время, пока неизвестно. Между тем стало известно, что ФК «Шинник» начал расследование произошедшего, передаёт ТАСС со ссылкой на гендиректора ярославского клуба Сергея Кулакова.

«Выясняем обстоятельства происшествия», – подчеркнул он.

В интервью РИА Новости генеральный директор пояснил, что этот отель клуб бронировал еще в ноябре, на тот момент никого там больше не было.

«Почему появилась украинская команда – вопрос к отелю», – сказал Кулаков, добавив, что они обращались к руководству гостиницы с просьбой не селить их месте с украинскими футболистами.

По его словам, все невольные участники драки сейчас находятся в безопасности, степень тяжести полученных травм устанавливается.

Кроме того, он сообщил, что «Шинник» переезжает в другую гостинцу.

«Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», – резюмировал Кулаков.