Полиция Швеции больше не позволяет сжигать Коран

Вступление Швеции в НАТО еще больше обнажило глубинные проблемы в шведском обществе. Все скандинавы живут теперь бок о бок с мусульманами, которые приезжают на постоянное местожительство в скандинавские страны из-за чудовищных войн и ужасающей нищеты в своих странах. Оказалось, что к этому никто не готов: ни сами скандинавы, ни мусульмане.

Сложно всем. Сейчас в Скандинавии идет бурное обсуждение, законно сжигать Коран или нет? Как заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём, Швеция не готова быстро принять закон о том, что сжигать священную для мусульман книгу является преступлением. Но для властей Швеции официально сейчас очень актуальна цель вступления в НАТО. Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возмущенный очередным инцидентом с Кораном, заявил, что Турция не может дать зеленый свет на вступление в Североатлантический альянс стране, которая не только укрывает у себя курдских террористов, но еще и во время протестов и манифестаций сжигает Коран прямо у турецкого посольства.

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21 января этого года датский политик шведского происхождения Расмус Палудан сжег в Стокгольме священную для мусульман книгу. Президент Эрдоган отреагировал жестким заявлением о том, что Турция может проголосовать за вступление в НАТО Финляндии, а вот для Швеции, пока она не признает сожжение Корана незаконным, зеленого света не будет. Конечно, в шведских СМИ разгорелась дискуссия: как быть? Не является ли это ущемлением свободы слова? Для Швеции, где практически все зиждется на этом демократическом институте, проблема нешуточная. Коренные шведы не готовы, чтобы президент Турции диктовал им свои законы и ущемлял их свободу слова. Конечно, шведские власти уже осознали, какие минусы может таить в себе свобода слова.

Нужно подчеркнуть, что сам Расмус Палудан, экстремист из антиисламской партии Radikale Venstre (Левые Радикалы), после своей дикой выходки в Стокгольме спокойно вернулся в Копенгаген. Шведская полиция быстро выявила всех зачинщиков, но не знает, что с ними делать. В двадцатых числах января Палудан пообещал сжечь сразу три Корана уже непосредственно в Копенгагене, а потом еще и заявил о намерении сжигать по Корану в неделю, но своих угроз пока не выполнил. И если у экстремиста Палудана голова даже не болит о том, законно или нет это действо, то у шведской и датской полиции эта самая головная боль появилась. Таблоид Aftonbladet распространил заявление шведских спецслужб о том, что вероятность терактов в Швеции теперь увеличилась. Полиция Большого Стокгольма даже начала специальную операцию под названием «Doris», чтобы выявлять потенциальных террористов. На этом фоне зловеще выглядят и уличные банды из иммигрантов, которые в прямом смысле слова закошмарили Стокгольм, еще совсем недавно считавшийся одним из самых стабильных и благополучных городов Европы.

«Мы столкнулись с очень взрывоопасной ситуацией в регионе, - заявила шеф пресс службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Нина Одермальм Чей. - Она существовала у нас вчера и продолжается сегодня».

Швеция находится сейчас в фокусе внимания международного терроризма, предупреждает СЭПО. Другие страны отнеслись к предупреждению серьезно. Так, посольство США в Швеции обратилось к своим гражданам, которые находятся сейчас в Швеции, с призывом усилить бдительность.

Да, принять новый закон в Швеции очень проблематично. Шведы не готовы к тому, чтобы им диктовал условия президент Турции. А Реджеп Тайип Эрдоган не готов к тому, чтобы перед зданием посольства Турции в Стокгольме сжигали публично Кораны. Пока эта проблема кажется неразрешимой.

Но надо отметить, что соратники по партии Расмуса Палудана быстро открестились от его выходки и даже затеяли дискуссию о необходимости внести поправки в датскую Конституцию, потому что мусульмане в Дании обладают такими же правами, как и остальные граждане королевства и потому никто не имеет право унижать их человеческое достоинство.

Как сообщает датское издание Berlingske, и шведская полиция не намерена впредь давать разрешение на акции протеста с сожжением Корана, иначе «не могут быть гарантированы общественный порядок и безопасность». Кстати, шведские стражи порядка сообщили, что «за разрешением на сожжение Корана обращался не Расмус Палудан, а некое частное лицо, представляющее некое культурное объединение». Шведские и датские правоохранители успокаивают население, заявляя, что круг подозреваемых определен и что все экстремисты находятся под тщательным наблюдением.

От того, как будет себя вести стокгольмская полиция, шведское правительство и турецкий президент, будет зависеть вступит ли Швеция в НАТО и когда это произойдет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО, альянс обеспечит их безопасность. Однако с неожиданным для шведской стороны заявлением выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Из него следует, что Финляндия может вступить в Североатлантический альянс и без Швеции.

«Конечно, мы должны грамотно оценить ситуацию, - подчеркнул он. - Если выяснится, что заявка Швеции застопорилась надолго, то нужен перерыв в переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией хотя бы до мая, то есть до выборов в Турции».

Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что для альянса важно видеть обе страны в НАТО. Хаависто уточнил, «совместный путь в НАТО для Швеции и Финляндии все еще возможен».