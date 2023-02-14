Bloomberg: российские нефтяники пробурили в прошлом году рекордное количество скважин

В Европе уверены, что решение о снижении добычи нефти в России на полмиллиона баррелей в день, о котором было объявлено на прошлой неделе, не было добровольным.

«Оно (решение) не было добровольным,- не сомневается еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон,- оно было вынужденным. Они не могут сохранить производство на прежнем уровне, потому что не имеют доступ к необходимым для этого технологиям».

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Однако статистика свидетельствует о том, что еврокомиссар и остальные европейские чиновники, утверждающие, что это они вынудили Москву снижать добычу, неправы, отмечает Bloomberg. Например, количество новых нефтяных скважин в прошлом году оказалось максимальным более чем за десятилетие. Да и вообще не видно особых признаков того, что энергетические санкции и уход крупных западных компаний, включая BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp., слишком негативно отразились на российской нефтянке. Это самое логичное объяснение непонятного для Запада факта, что во второй половине 2022 года российские нефтяники восстановили объем добычи несмотря на ограничения на экспорт нефти. В прошлом году они пробурили в общей сложности более 28 тыс. километров скважин, а количество скважин выросло почти на 7% и превысило 7800. При этом большинство ключевых нефтяных компаний даже отработали 2022 год лучше предыдущего.

У поразительной устойчивости нефтяного сектора России несколько причин. Во-первых, доля иностранных компаний в нефтяном секторе РФ в 2021 году составила, по данным Vygon Consulting, лишь 15%. Львиную же долю рынка занимали такие российские компании.

Во-вторых, не все крупные западные обслуживающие компании покинули Россию. К примеру, SLB и Weatherford International Plc продолжают работать в России, не нарушая, как они сами утверждают, американские и европейские санкции, хотя и работают, конечно, с некоторыми ограничениями.

В-третьих, два обслуживающих гиганта, покинувших Россию - Halliburton Co. и Baker Hughes Co. продали российские активы российскому менеджменту, что позволило сохранить рабочих и технологии.

Главная проблема, стоящая сейчас перед нефтяным сектором России, это поиски западного высокоточного оборудования. Эта проблема вполне удовлетворительно, по крайней мере, пока решается благодаря посредникам в соседних государствах или альтернативным поставкам из Китая, который не присоединился к западным санкциям.

В апреле прошлого года добыча нефти в России снизилась до 10,05 млн бар./д., но уже к концу года она восстановилась до почти 10,9 млн бар./д. и оставалась вблизи этого уровня в январе 2023 года.

Конечно, проблем из-за санкций хватает. Например, в России нет достаточного количества хранилищ для больших объемов нефти. Санкции в определенной мере, конечно, ограничивают продажу российской нефти. Из-за того, что у российских компаний были трудности с немедленной продажей нефти, через неделю после начала СВО на Украине Москве пришлось, как и сейчас, снизить добычу на полмиллиона баррелей в день.

Свидетельств того, что общеевропейское эмбарго на нефть из России, действующее с 5 декабря 2022 года, вызвало серьезные проблемы, тоже нет. В противном случае два следующих месяца добыча не оставалась бы на стабильном уровне. Оценивать же последствия европейского эмбарго на российские нефтепродукты пока еще рано.

Производительность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в первую февральскую неделю выросла приблизительно на 2% по сравнению с январем и превысила 5,8 млн бар./д. По состоянию на 10 февраля резервные мощности российских хранилищ превышали 25 млн бар./д., т.е. были на 5 млн баррелей в день больше, чем в прошлом году.

По мнению вице-президента норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Свапнила Бабеле, санкции могут иметь последствия в долгосрочной перспективе. Но даже если проблемы с технологиями и ограничат активность на сложных месторождениях, сейчас у России, считает Bloomberg, достаточно месторождений для сохранения более-менее стабильного уровня добычи нефти. Что же касается дефицита современных технологий, то зависимость от них тоже, похоже, преувеличена. По некоторым расчетам, к примеру, если уровень добычи сохранится приблизительно на нынешнем уровне, то к 2027 году лишь 3% его будут зависеть от технологий.

По мнению известного аналитика Виктора Катоны из Kpler, российские нефтяники смогут поддерживать добычу нефти на нынешних уровнях еще как минимум 4-5 лет.