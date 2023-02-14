СМИ: США близки к катастрофе из-за желания победить Россию

Вашингтон в бездумной попытке победить Москву нанёс сокрушительный удар по западному военно-политическому блоку НАТО, а не по российской армии.

Об этом пишет журналист Брэндон Вайхерт в своей статье, опубликованной в гонконгском общественно-политическом интернет-издании Asia Times.

По словам автора публикации, США даже близко не сломили российскую армию, лишь подорвали собственную мощь и мощь НАТО в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра РФ без фактического сражения.

«Это не стратегия. Это идеологическая наивность. И это может спровоцировать новую мировою войну», – считает он.

При этом Вайхерт отмечает, что американские власти заявили всему миру о своей поддержке Украины во имя «сохранения» Североатлантического блока.

«И это притом, что Украина не входит в НАТО. Но для удержания крупного члена альянса Германии на своей стороне, Вашингтон предположительно провёл диверсию на ключевой гражданской инфраструктуре ФРГ, которая в будущем сильно ударит по её экономике», – предупреждает журналист.

Кроме того, от подчеркнул, что принятие желаемого за действительное, которое уже заставило однажды США застрять в Ираке, теперь втянуло страну в новый безвыигрышный конфликт на Украине.

«Чтобы Америка вышла из своего нынешнего затруднительного положения, она должна отказаться от непоколебимой приверженности Украине и вместо этого сосредоточиться на укреплении угрожаемого восточного фланга НАТО. НАТО была оборонительным многосторонним союзом, а не средством односторонней демонстрации силы Америки», – пишет автор статьи.

По его мнению, если Вашингтон сможет вернуться к такому восприятию НАТО, геополитической катастрофы ещё можно будет избежать.

«Вашингтон и Брюссель также должны работать над восстановлением подобия дипломатии с Москвой. Если Вашингтон продолжит вкладывать свои ресурсы, время и престиж в безнадежное дело Украины, то результаты будут для нас такими же катастрофическими, как и для Европы в 1914 году, а победа Запада в таких условиях не гарантирована», – резюмировал Вайхерт.

