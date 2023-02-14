«Соответствовать трендам»: Силуанов назвал приоритетные задачи на текущий год

Финансовый рынок должен подстраиваться под текущие реалии и соответствовать трендам, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с представителями фондового, банковского и страхового сообществ. Он подчеркнул, что в этом году особое внимание будет уделяться повышению уровня и качества жизни россиян, а ближайшей целью назвал принятие законопроекта о долгосрочных сбережениях граждан.

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«Приоритетными задачами на ближайшее время являются повышение уровня и качества жизни граждан, а также содействие устойчивому экономическому росту. Для ускорения преобразования российской экономики потребуются внутренние источники финансирования инвестиций, поэтому важно определиться с тем, как мы будем развивать рынок и какие шаги в первую очередь предпримем в 2023 году. Стратегия развития финансового рынка должна подстраиваться под текущие реалии, соответствовать трендам. Одной из целей в этом году является принятие законопроекта о долгосрочных сбережениях граждан», — цитирует пресс-служба главу Минфина.

На встрече, где обсуждалась реализация Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года и план действий на 2023 год, одним из приоритетных направлений в текущем году признано также повышение доверия участников к отечественному финансовому рынку, в первую очередь это касается решения проблемы замороженных активов. Кроме того, представители финансового рынка указали на необходимость пересмотра подходов к раскрытию эмитентами информации в части возврата к публикации финансовой отчетности и выступили за возвращение к практике привлечения независимых директоров.

