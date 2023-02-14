«Связной» обратится в суд с заявлением о своем банкротстве

Сеть «Связной» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве.

Об этом свидетельстует информация, размещенная на Федресурсе. Среди кредиторов ретейлера указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», а также «Вымпелком».

У «Связного» работает 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов РФ; 69,25% компании принадлежат кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландской Euroset Holding N.V.

В прошлом году сеть получила иски на сумму более 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам, отмечает «Коммерсантъ». В декабре суд взыскал со «Связного» 839 млн руб. по иску «Вымпелкома», пишет издание.

Также в декабре стало известно, что свою долю в сети продал «Мегафон». Гендиректор оператора Хачатур Помбухчан заявил, что решение не связано «с работой и с эффективностью» самого ретейлера, и добавил, что у «Мегафона» остаются в силе коммерческие и партнерские контракты с сетью.