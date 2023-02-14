Трамп-младший уличил Белый дом в использовании темы НЛО для смещения фокуса с «Северных потоков»

Распространяя информацию об НЛО, американские власти пытаются отвлечь внимание людей от причины аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил сын экс-президента США Дональд Трамп-младший.

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России», — написал он в одной из соцсетей, опубликовав картинку, где изображен большой розовый надувной слон с надписью «США подорвали "Северный поток"», расположенный за спиной у девушки, которая в этот момент смотрит на полку супермаркета с большой надписью «НЛО».

Напомним, на минувшей неделе американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказал о подготовке Вашингтоном взрывов на «Северных потоках». По его словам, летом 2022 года американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под трубопроводы, а осенью ее активировали представители Норвегии. В материале утверждается, что президент США Джо Байден обсуждал эту идею с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном более девяти месяцев.