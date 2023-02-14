«Тинькофф» запустил брокерскую платформу для компаний

Группа «Тинькофф» объявила о запуске платформы для юридических лиц по работе на бирже.

Сообщается, что все операции производятся в личном кабинете через мобильное приложение «Тинькофф бизнес».

Благодаря «Инвестициям для бизнеса» компании могут инвестировать свободные средства, а также «гибко и без оформления бумажных доверенностей» управлять доступом к брокерским счетам, говорится в сообщении банка. В перспективе группа откроет торговый терминал для юрлиц, также изучается возможность объединения торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.

«Уже сейчас компаниям доступен биржевой овернайт — это такой инструмент, благодаря которому фирмы могут размещать свободные деньги на бирже в конце одного торгового дня и забирать их в начале следующего с процентами», — подчеркивается в пресс-релизе.

Уточняется, что брокерский счет для юрлиц в «Тинькофф» может открыть любая зарегистрированная в РФ компания, однако для ИП опция пока не доступна.

Как пишет «Коммерсантъ», появление нового высокотехнологичного игрока может усилить конкуренцию в довольно узком сегменте. Большинство крупных брокеров, таких как БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции», Альфа-банк, уже предоставляют аналогичную услугу, отмечает издание; самыми востребованными являются валютообменные операции на бирже, также брокеры помогают размещать свободные средства компаний и осуществляют сделки на срочном рынке для хеджирования валютных и прочих рисков. Услугой со спецификой именно для юрлиц является кредитование под имеющийся портфель ценных бумаг. По словам экспертов, брокерское обслуживание компаний остается относительно «нишевым» продуктом, однако занять существенную долю рынка даже крупному игроку будет непросто.

Головной компанией Тинькофф банка и «Тинькофф страхования» является TCS Group. В конце апреля 2022 года у группы сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил «Интеррос» Владимира Потанина.