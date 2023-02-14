Центробанк объяснил снижение финансовых потоков в январе

В январе объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был на 0,2% ниже среднего уровня IV квартала 2022 года. При этом без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов госуправления входящий поток продемонстрировал рост на 0,4%, говорится в мониторинге, опубликованном на сайте ЦБ.

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«Финансовые потоки за декабрь 2022 года включали в себя платежи за ранее выполненные работы, а также транзакции, связанные с закрытием финансового года. Это сформировало высокую базу сравнения для I квартала 2023 года. Объем платежей во всех укрупненных группах отраслей в январе оказался выше среднего уровня октября–ноября 2022 года», — говорится в обзоре ЦБ.

По данным регулятора, в январе основной негативный вклад в снижение финансовых потоков внесла добыча сырой нефти и газа. В металлургии, нефтепереработке и добыче угля негативные тенденции динамики платежей тоже отставали от среднего уровня IV квартала 2022 года. Поддержку экспортным отраслям оказало только производство прочих транспортных средств и оборудования, отметили в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем входящих платежей тоже снизился, причем, больше всего в операциях с недвижимостью и в розничной торговле. Положительная динамика наблюдалась в сфере здравоохранения.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, наибольшее уменьшение объема входящих платежей наблюдалось в операциях с недвижимостью, оптовой торговле и деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта. Рост был зафиксирован только в отрасли готовых металлических изделий.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, сохранился положительный тренд. Объема поступлений ускорился в секторе научных исследований и разработок, но при этом снизился в строительстве зданий и инженерных сооружений — в основном из-за высокой базы декабря.

«В январе наиболее значительное снижение уровня входящих финансовых потоков наблюдалось в Сибирском федеральном округе, что было обусловлено небольшим объемом поступлений в отраслях обрабатывающих производств по сравнению с IV кварталом 2022 года. Наибольшие превышения объемов входящих финансовых потоков были отмечены в Уральском и Приволжском федеральных округах, где основным драйвером также выступали входящие финансовые потоки в отраслях обработки», — отметили в ЦБ.

