Низкие цены на газ могут привести к его дефициту

За полтора месяца 2023 года цены на газ в США снизились на 46%. В Европе они остаются значительно выше, чем до 2022 года, но мягкая зима позволила европейцам сохранить половину заготовленных в хранилищах запасов. Снижение спроса на «голубое топливо» уже начинает негативно влиять на его добычу – из-за океана приходят новости о начавшемся снижении количества буровых установок. Дальнейший механизм маховика хорошо известен: в определенный момент спрос на газ начнет расти, а цены, поскольку предложение будет не готово к росту спроса, рванут вверх…

Тем не менее, обыватели, конечно, довольны. К примеру, в начале февраля миллион британских термических единиц (МБТЕ) в США стоил ниже 3 долларов (105 долларов за тысячу кубов) впервые более чем за два года. Согласно прогнозам специалистов цена газа не превысит 3 доллара как минимум до лета.

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Зима приближается к концу. В Европе энергетики и коммунальщики уже начинают планировать подготовку к следующей зиме, т.е. к наполнению подземных газовых хранилищ (ПГХ) газом. Начнется оно, очевидно, летом и приведет к росту спроса. Между тем, газовики уже сейчас начали снижать добычу, потому что спрос на него снижается вместе с ценами.

Снижение количества буровых установок - очевидный признак снижения добычи. В первой половине 2022 года оно выросло на 48%, но сейчас Reuters сообщает о начале разворота тенденции на 180 градусов со ссылкой на данные Liberty Energy and Helmerich & Payne.

Резкий рост количества буровых установок в прошлом году вполне объясним: Европа «сходила с ума» по газу, а в самой Америке средняя цена газа в 2022 году составила 5,46 доллара за МБТЕ, максимум более чем за 10 лет. Естественно, при таком спросе бурильщики активно наращивали количество буровых установок и добычу. Однако аномально теплые осень и зима позволили европейцам перевести дух, а спросу снизиться ниже среднегодового за пять последних лет. Естественно, Европе сейчас уже не нужно так же много сжиженного газа (СПГ), как еще какие-то несколько месяцев назад. В Соединенных Штатах, кстати, зиму нельзя назвать аномально теплой, но и там она на большей части территории мягкая. Погода заставляет снижаться спрос на газ и в США. Цены при этом, естественно, падают, но в будущем такая ситуация может привести к неприятностям.

В Европе цены на газ остаются очень волатильными и значительно выше, чем в 2020 и 21 годах. В начале февраля они, к примеру, резко пошли вверх на метеопрогнозе о похолодании на большей части континента. Глава немецкого энергетического регулятора Клаус Мюллер немедленно напомнил соотечественникам о необходимости продолжать экономить электроэнергию и газ. Он, кстати, уже не первый раз упрекает немцев в том, что они слишком слабо снизили потребление газа.

В Азии можно разглядеть пока еще слабые признаки восстановления спроса. Тенденция продолжится по мере восстановления китайской экономикой нормального ритма работы после прошлогодних локдаунов. Однако даже китайской экономике не по плечу вернуть цены до прошлогоднего уровня, потому что низкий спрос в Европе не даст им сильно подняться на глобальном рынке.

Экономисты из Morgan Stanley считают, что подготовка к следующей зиме в Европе не будет такой трудной, как все еще не так давно боялись, даже несмотря на то, что предстоящим летом, по их расчетам, Россия поставит на 18 млрд м³ газа меньше, чем в прошлом. Между тем, к концу марта в ПГХ главных европейских экономик останется еще 29 млрд м³ газа, что, естественно, облегчит наполнение их при подготовке к зиме 2023-24 годов.

Эксперты уже пересматривают свои прогнозы по добыче газа в США в сторону снижения. Enverus, например, считает, что американские газовики хотя и прибавят в этом году, но не 85 млн м³/д., как считалось ранее, а только 48 млн.

В Управлении энергетической информации (EIA) ожидают снижение цены на газ в США в этом году, что должно привести к снижению добычи. Тем не менее, EIA прогнозирует увеличение экспорта американского СПГ на 11%. Очевидно, этот рост обеспечит Европа.

Трейдеры ждут дефицитный рынок газа. Газовые фьючерсы с доставкой в начале 2024 года торгуются сейчас немногим выше 4 долларов за МБТЕ. EIA ожидает невысокого спроса из-за невысокой деловой активности в промышленном секторе. В Европе картина выглядит еще более мрачно. Европейской экономике еще долго приходить в себя после прошлого года, когда из-за астрономических цен на газ многие предприятия сокращали производство или даже закрывались. Очевидно, что как минимум в этом году повторения прошлогодней ситуации с ценами не будет, а это значит, что стимулов у инвесторов наращивать инвестиции в рост мощностей для экспорта СПГ нет.