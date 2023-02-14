Ла-Бамбас бьёт по ценам на медь



Медь, считающаяся одним из главных экономических барометров, застряла в узком диапазоне. Цена на этот металл сейчас на 5% ниже семимесячного максимума, достигнутого в конце января. При этом подрывающие спрос постоянные опасения по поводу глобальной рецессии компенсируются «бычьими» настроениями на возобновление работы промышленных предприятий Китая лишь отчасти.

«Китайский фактор» нельзя сбрасывать со счетов

Китайская горнодобывающая компания MMG заявила, что ее медный рудник Лас-Бамбас в Перу обеспечил необходимый объем поставок на рынки. Это позволило ей продолжить добычу в сниженном темпе после того, как «ковидные» ограничения помешали доставке сырья. Однако, глядя на общую картину, усилились предположения о том, что рынок меди может столкнуться с серьезным дефицитом на фоне все более сложных потоков поставок в Южной Америке, отметило издание Trading Economics.

Напомним, медь является важным промышленным металлом для всего мира. Металл широко используется в строительстве и, благодаря своим электрическим свойствам — в проводах и печатных платах. Медь добывается в открытых шахтах по всему миру, при этом Чили и Соединенные Штаты лидируют в производстве этого металла.

Спрос на медь планомерно растет вместе с ростом экономик Китая и Индии, в то же время предложение металла остается ограниченным. Растущий спрос и ограниченное предложение, вероятно, сохранят цены на медь волатильными в ближайшем будущем.

Во второй половине января 2023 года цены на медь достигли максимума с середины 2022 года — стоимость фьючерсов на LME составляла около 9300 долларов за тонну, подтвердила «Эксерту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Прямо перед китайским новым годом рынок консолидировался на достигнутых максимумах и с конца января начал сползать вниз. Это было обусловлено именно тем, что основное влияние на рынок меди оказывали китайские закупки металла.

В настоящее время стоимость фьючерсов на медь опустилась в диапазон 8800-9000 долларов за тонну, где остается последние две недели, отметила аналитик. Запасы меди в Шанхае с начала текущего года выросли в 3,5 раза, а на складах LME за этот период снизились на 26,6%. Несмотря на то, что темпы роста запасов меди в Китае значительно превосходят прошлогодние (рост за две недели после лунного нового года составил 161 тысячу тонн против 110 тысяч тонн в среднем за 5 лет), общий уровень запасов этого металла в стране остается низким. При этом внутреннее потребление растет, так как все больше китайских предприятий приступают к работе.

Фактор работы китайской экономики останется определяющим для мирового рынка меди в 2023 году, уверена Оксана Лукичева. По его итогам, полагает она, ожидается либо сохранение цены на текущем уровне, либо незначительный рост в зависимости от состояния мировой экономики. Среднегодовая стоимость меди, по оценке эксперта, в 2023 году будет в диапазоне 7950-9200 долларов за тонну.

Инфляция вполне способна «уронить» металл

Во вторник, 14 февраля, цены на медь на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,3%, указал «Эксперту» аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Достигнута отметка 8963 доллара за тонну, расширяя таким образом недельные завоевания главного промышленного цветного металла до более заметных значений — 1,5%.

«Инфляционный» позитив, довольно неожиданно появившийся на торгах в понедельник, 13 февраля, поддержал не только медь, но и практически всю группу рисковых активов, констатировал эксперт. Фьючерс на главный фондовый бенчмарк США S&P 500 прибавил 1,4%, отыграв потери за всю прошлую неделю. На 0,4% просел американский доллар, особенно заметным было его снижение в парах с более доходными валютами из списка стран G10, вроде Австралии и Новой Зеландии.

Этот всплеск позитива можно совершенно точно назвать фальстартом, заметил Алексей Федоров. Участники торгов понадеялись на правильность консенсус-прогноза рынка в отношении январских данных по потребительской инфляции в США, которые должны сегодня, 14 февраля, выйти во второй половине дня.

Инвесторы ожидают продолжения достаточно быстрого снижения индекса потребительских цен (ИПЦ).. По всей видимости участники торгов, которые вчера «покупали», считают, что, как и в прошлом месяце, падение инфляции в США приведет к существенному росту группы рисковых активов (фьючерс на S&P 500 +6,1% в январе, фьючерс на медь +10,8% в январе).

Однако, по мнению аналитика, они упускают из вида несколько важных моментов. Во-первых, существенный рост рисковых активов в прошлом месяце, по большей части был определен «эффектом января», когда инвесторы, желая сократить налоговые издержки, закрывают в декабре слабую часть своего портфеля, а в январе вновь ее восстанавливают.

То есть «бухгалтерский» рост в январе, разовое событие и рассчитывать на его повторение нельзя. Мало того, многолетняя статистика для рисковых активов, прежде всего — рынка ценных бумаг, говорит: оставшиеся два месяца первого квартала, оказываются гораздо слабее января.

Во-вторых, продолжил Алексей Федоров, самоуверенность, с которой вчера и сегодня инвесторы продолжают подталкивать рисковые активы вверх еще до выхода статистики по инфляции в США, говорит о слишком сильной уязвимости рынка перед более высокой инфляцией.

«Если данные по инфляции в США сегодня выйдут в соответствии с консенсус-прогнозами или даже немного ниже, всплеск рисковых активов не продлится долго, фьючерс на медь в такой ситуации может ненадолго вернуться к недавним максимумам в диапазоне 9200-9400 долларов за тонну», — подчеркнул эксперт.

При этом если инфляция в США в январе окажется выше 6,2% г/г, то только ближайшей целью для снижения меди станет поддержка на отметках 8300-8500 долларов за тонну, а это уже 5-6-процентное падение с текущих отметок, резюмировал аналитик.