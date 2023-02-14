У инвесторов в американские акции начались неприятности

В США пока не дождались официального объявления начала экономической рецессии. Два последовательных квартала снижения ВВП в прошлом году в других странах назвали бы именно так, но NBER, датирующая американские циклы, придерживается другого определения. В 2022 году это вызывало дискуссии, в которых, помимо экономистов, успел поучаствовать даже такой специалист, как президент США.

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