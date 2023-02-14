Финансовые рынки Фондовый рынок США

У инвесторов в американские акции начались неприятности

Глеб Баранов
14 февраля 2023, 00:37

Завершающийся сезон отчетности компаний станет в США худшим за последние 24 года, если не считать Мирового финансового кризиса 2008 года и взрыва «пузыря доткомов». Но это только начало наступающей в США «рецессии доходов», способной увести акции глубоко вниз

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