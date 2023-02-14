У России есть средства против оружия из лабораторий США

Госдума приняла обращение Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории. Документ подготовлен по результатам расследования деятельности таких лабораторий на территории Украины.

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Изучив данные, получить которые оказалось возможным в результате специальной военной операции, российские ученые пришли к заключению, что «медико-биологическая программа США носит военно-прикладной характер. По данным Совбеза России, таких лабораторий более 400 в мире, и многие из них расположены по границам России.

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В обращении депутатов и сенаторов отмечается: «Министерство обороны США осуществляет сбор особо опасных патогенных микроорганизмов для дальнейшего их исследования в своих профильных научных центрах, проводит отбор генетического материала, изучает особенности иммунной системы местного населения в целях определения реакции человеческого организма на воздействие различных патогенов, которые могут быть потенциальными агентами биологического оружия. Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний».

Федеральное Собрание в особенности призывает парламенты тех стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с министерством обороны США.

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«Эти лаборатории могут быть использованы для применения биологического оружия как против людей, так и против животных, посевов, — сказал «Эксперту» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Поражение сельскохозяйственных культур может привести к голоду в стране, против которой оно применено. Это может быть сделано и против России, чтобы вызвать экономические последствия».

«США не случайно располагают такие лаборатории вблизи наших границ, а для того, чтобы иметь возможность нанести максимальный ущерб России, — сказал “Эксперту” военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — И этот ущерб уже осуществлялся на Северном Кавказе, когда возникла чумка свиней и эпидемия на птицефермах».

По словам специалиста, только на одной Украине таких лабораторий было создано около30 штук, а далее — лаборатории в Грузии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии. Все это — поблизости с границами России. А кроме того, лаборатории есть Лаосе, Ливане, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Киргизии, Южной Корее, на Филиппинах, во Вьетнаме…

«Но даже если у каких-то лабораторий нет агрессивной цели, то почему тогда такие лаборатории запрещено размещать в США? — задается риторическим вопросом Виктор Литовкин. — Наверно, там видят в них опасность. А за границей, на удалении от США, создавать патогены “можно”».

При этом он отмечает огромные трудности, с которыми сталкивается стремление официально поднять эти вопросы на международном уровне. Страны, в которых расположены эти лаборатории, зависимы от США и к тому же получают за их размещение большие деньги. «Организация по запрещению химического и бактериологического оружия находится в Гааге, — добавляет Литовкин. — ОЗХО должна бороться со всем этим, но молчит. Вопрос об этих лабораториях поднимался в прошлом году на Совете безопасности ООН нашими представителями, но США, Франция и Великобритания наложили вето на его обсуждение».

Упор на важность российских усилий делает и руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. «Данная декларация свидетельствует о серьезности намерений Российской Федерации довести дело до конца. Обеспокоенность активностью биолабораторий США и Великобритании на территории третьих стран высказывают очень многие, включая Китай, но никто ничего не делает, — сказал он «Эксперту». — А декларация Федерального Собрания говорит о том, что Россия твердо намерена отстаивать принципы глобальной безопасности и хочет вовлечь в этот процесс как можно больше участников. Хотя юридических перспектив у этого документа, конечно, нет».

«США как реализуют свои военно-биологические программы, так и будут реализовывать, и никакая парламентская дипломатия их не остановит. Не нужно иллюзий», — констатирует Игорь Коротченко. — «Но, — подчеркивает он, — для того, чтобы противостоять этой угрозе, у нас существуют войска радиационной, биологической и химической защиты, есть система НИИ, которые изучают этот вопрос. Они угрозе от бактериологического оружия могут противостоять».