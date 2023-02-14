В Албании недовольные политикой премьера страны пытались штурмовать парламент

В Тиране сотни сторонников оппозиционной Демократической партии бывшего президента и экс-главы правительства Албании Сали Бериши попытались ворваться в здание парламента.

Как сообщает Associated Press, участники протестов бросали дымовые шашки и фаеры; правоохранительным органам удалось оттеснить митингующих. О задержаниях, жертвах или пострадавших не сообщается.

Накануне, 13 февраля, представители Демократической партии сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Протестующие заняли трибуну и свистели, чтобы не дать выступить другим депутатам.

Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Рамы в коррупции и считает его ответственным за массовую эмиграцию молодых албанцев в государства западной Европы.