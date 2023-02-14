В Госфонд России закупят две тонны золота и пять тонн серебра

Гохран объявил о намерениях закупить в Госфонд России до 17 марта две тонны золота и пять тонн серебра, а до 14 апреля — по 400 кг аффинированной платины и палладия в стандартных слитках. Это следует из сообщений, опубликованных на сайте учреждения.

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«Гохран России выражает заинтересованность в приобретении 2000 (двух тысяч) килограммов аффинированного золота в стандартных слитках в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в срок по 17 марта 2023 года», — говорится в одном из сообщений.

Уточняется, что аффинированные драгоценные металлы в Госфонд РФ приобретаются у участников рынка драгметаллов, в том числе у субъектов добычи и производства.

Цены на драгоценные металлы определяются в рублях путем деления значения цены в долларах за тройскую унцию, зафиксированную на Лондонской бирже в день, предшествующий дню определения цены, на значение тройской унции и умножения на официальный курс доллара к российскому рублю.

В 2022 году Гохран приобрел для Госфонда 12 тонн аффинированного золота. Учреждение закупает его у победителей конкурентных процедур, предлагающих наибольшие скидки к цене лондонского фиксинга. Ассигнования на закупку драгоценных металлов и камней в 2023 году предусмотрены в размере 51,5 млрд рублей (44 млрд в 2022-ом).