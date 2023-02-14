В Китае заявили, что Россия уже достигла стратегических целей на Украине

Большинство задач, которые ставила перед собой Россия в начале проведения специальной военной операции на Украине, уже выполнены.

Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил научный сотрудник Академии социальных наук КНР Люй Сян.

По его словам, российская сторона в ходе спецоперации сумела создать устойчивый фронт на востоке Днепра, заняв устойчивые позиции по всей линии боестолкновения.

Поэтому ВС РФ теперь могут выдержать затяжной конфликт на истощение, – пояснил он. – Украина же не имеет никакой самостоятельной обороноспособности и полностью зависит от западной помощи».

Кроме того, как отметил Люй Сян, политический строй «незалежной» слабеет с каждым днём на фоне значительных кадровых перестановок на высоком уровне.

Ранее «Эксперт» писал, что опрошенные Global Times эксперты, заявили, что поставки Украине иностранных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада.

По их мнению, в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне не заинтересованы в резком и неконтролируемом обострении обстановки, а также опасаются, что киевский режим использует боевые самолёты для ударов по территории России.