Большинство задач, которые ставила перед собой Россия в начале проведения специальной военной операции на Украине, уже выполнены.
Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил научный сотрудник Академии социальных наук КНР Люй Сян.
По его словам, российская сторона в ходе спецоперации сумела создать устойчивый фронт на востоке Днепра, заняв устойчивые позиции по всей линии боестолкновения.
Поэтому ВС РФ теперь могут выдержать затяжной конфликт на истощение, – пояснил он. – Украина же не имеет никакой самостоятельной обороноспособности и полностью зависит от западной помощи».
Кроме того, как отметил Люй Сян, политический строй «незалежной» слабеет с каждым днём на фоне значительных кадровых перестановок на высоком уровне.
Ранее «Эксперт» писал, что опрошенные Global Times эксперты, заявили, что поставки Украине иностранных истребителей, в частности, американских F-16, не отвечают интересам Запада.
По их мнению, в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне не заинтересованы в резком и неконтролируемом обострении обстановки, а также опасаются, что киевский режим использует боевые самолёты для ударов по территории России.