В Кремле прокомментировали участие иностранных наёмников в спецоперации на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал участие иностранных наёмников в специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам представителя Кремля, не секрет, что российские военные в зоне СВО часто слышат иностранную речь от воюющих на стороне противника наёмников, передаёт РИА Новости.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников – это не секрет, это не событие последний дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно», – заявил Песков.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, участие иностранных наёмников в спецоперации может затянуть её, может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий оно не способно.

При этом представитель Кремля рекомендовал журналистам все вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, адресовать Минобороны РФ.

Как ранее писал «Эксперт», председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал зарплату иностранных наёмников на Украине. По его словам, их вознаграждение составляет от 30 до 100 тыс. гривен (59 000-198 000 руб.).