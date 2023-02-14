В МИД РФ заявили о попытках Украины втянуть Молдавию в жёсткое противостояние с Россией

Киев пытается втянуть Кишинёв в жесткое противостояние с Москвой. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По её словам, утверждения президента Молдавии Майи Санду о том, что ведомства республики якобы «подтвердили» информацию киевского режима о наличии «плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии», являются абсолютно необоснованными и бездоказательными.

«Они выстроены в духе классических приёмов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», – подчеркнула Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жёсткое противостояние с РФ.

В МИД РФ уверены, молдавские власти подтвердив этот фейк, используют миф о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем, обусловленных, прежде всего, провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами.

«Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – заявила Захарова.

В этой связи МИД РФ призывает молдавские власти проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан своей страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести республике стабильные дружественные отношения с Москвой.

Ранее Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки насильственного изменения конституционного строя. При этом никаких доказательств она не представила, но призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.