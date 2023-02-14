В России резко сократилось число работающих пенсионеров

По данным на 1 января 2023 года число пенсионеров на учете в Социальном фонде РФ составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. (0,6%).

Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что сокращение числа пенсионеров в минувшем году замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021-м, когда оно достигло 970 тыс. человек, установив абсолютный антирекорд с начала 90-х.

Уточняется, что речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в СФР; сюда не относятся получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, СК и прочих силовых ведомств.

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось увеличение пенсионного возраста. В 2020 году динамика снижения серьезно ускорилась в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году снижение численности пенсионеров произошло преимущественно за счет получателей страховой пенсии по старости — их стало меньше на 372,3 тыс. Однако из-за того, что среди получателей других категорий выплат спада не было, общее число находящихся на учете СФР россиян снизилось менее заметно.

Отмечается, что в 2022 году зафиксирован резкий спад числа работающих пенсионеров — их количество сократилось на 600 тыс. (почти 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн. Вместе с этим в прошлом году наблюдалось увеличение количества неработающих пенсионеров — на 369,6 тыс. (1%), до 33,8 млн человек.

Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста пенсионных выплат превысили инфляцию (11,94%). Средний размер страховой пенсии по старости составил 20,6 тыс. руб., увеличившись на 14% относительно показателя 2021 года, социальной пенсии — 12,1 тыс. руб. (+18,9%), выплат по инвалидности — 12,5 тыс. (+13%). Увеличился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, 1 января 2023-го он достиг почти 5 тыс. руб. По словам экспертов, тенденция была вызвана внеплановой индексацией выплат неработающим пенсионерам на 10% весной 2022 года. Именно это стало толчком для роста числа неработающих граждан на пенсии, считают опрошенные агентством аналитики.

Социальный фонд России заработал 1 января 2022 года в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.