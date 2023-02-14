Владимир Ефимов: более 13 млрд рублей вложат инвесторы в создание производств в Москве в рамках офсетных контрактов

Власти столицы заключили с инвесторами уже 6 офсетных контрактов, в том числе на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 13 млрд рублей, а город остается лидером в стране по числу таких соглашений, сообщил 14 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 года город подписал шесть таких договоров, предполагающих создание трех заводов по выпуску лекарств, а также предприятий по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. При этом столица гарантирует промышленникам закупки этой продукции на общую сумму 83 млрд рублей в течение нескольких лет, добавил он.

Напомним, право заключения офсетного контракта на поставку продукции для нужд города разыгрывается на торгах. Выигравший аукцион инвестор строит новое или расширяет существующее производство. В свою очередь, власти гарантируют ему госзакупки продукции в течение нескольких лет. Таким образом, бизнес получает рынок сбыта, а город — необходимую продукцию.

В том числе, три фармацевтических завода вместе наладят выпуск более чем 50 международных непатентованных наименований. В рамках одного из этих офсетов производство в Москве уже запущено: оно поставляет препараты для лечения и терапии 11 видов заболеваний, включая неврологические, ревматологические и орфанные. После запуска еще двух городские больницы и поликлиники обеспечат лекарствами для лечения эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний, а также противоглаукомными, антибактериальными, анальгезирующими препаратами, антидепрессантами и нейролептиками.

По условиям контракта с компанией «Гемамед», подписанному в 2019 году, уже начаты поставки медицинских изделий для больных со стомой, которым их выдают бесплатно. В будущем предприятие планирует почти полностью обеспечить систему здравоохранения Москвы и начать экспансию в регионы.

А в 2023 году власти столицы подписали офсет на закупку абсорбирующего белья для взрослых. По его условиям, инвестор откроет в столице производство и будет поставлять не менее 33 млн подгузников и 11 млн пеленок в год. Первые отгрузки должны начаться в конце года.

Еще один офсет, с молокозаводами, позволил создать местное производство сухих смесей для молочных кухонь города. Компании также начали поставлять для нужд столицы молоко, соки, пюре, каши, творог и кефир.

Стратегическое решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства мэрия приняла весной 2022 года. «В результате количество согласованных Сергеем Собяниным конкурсов на право заключения таких договоров выросло более чем вдвое. После их проведения город заключит с победителями соглашения, по которым те локализуют на территории столицы производства лекарств, расходных медицинских материалов и мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другие», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Предполагаемый объем инвестиций по новым контрактам составит не менее 9,4 млрд рублей, резюмировал он.