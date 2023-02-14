Владислав Овчинский: разработки ведущих вузов включили в «Банк технологий» Москвы

Инновационные решения ведущих вузов России включили в московский сервис «Банк технологий». В их числе система интеллектуальной видеоаналитики, беспилотной перевозки грузов, а также лаборатория виртуальной реальности. Об этом сообщил 14 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Мы активно работаем над расширением ассортимента и функционалом "Банка технологий", чтобы как можно больше производителей могли представить свои разработки, а промышленники — найти подходящие им инструменты для развития производства. Так, в 2023 году сервис мы добавили новый раздел "Перспективные технологии", где теперь свои решения могут разместить ведущие вузы страны», — сказал Владислав Овчинский.

На данный момент в нем представлено 9 разработок из трех вузов: МТУСИ, Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Московского политеха. В ближайшее время планируется добавить еще 14 высокотехнологичных инструментов от 6 институтов, подчеркнул глава департамента.

В том числе, на ресурсе доступна система интеллектуальной видеоаналитики, которая помогает собирать и автоматически обрабатывает данные. Например, детектор на ее основе можно применять для идентификации сотрудников на предприятии, поиска нарушивших правила ношения СИЗ, создания тепловой карты помещения и других целей.

Другая технология — беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях — создает динамическую цифровую карту дорожного движения, помогает подобрать и автоматизировать передвижение беспилотника.

А лаборатория виртуальной реальности представляет собой очки, с помощью которых сотрудников можно обучать работе на дорогом оборудовании (в том числе на расстоянии).

По официальным данным, сегодня в «Банке технологий» Москвы представлено около 250 решений более чем от 150 компаний. С помощью этого ресурса промышленники могут оперативно подобрать отечественные технологии, внедрить программное или аппаратное обеспечение, а также найти другие решения для развития производств.