Владислав Овчинский: семинар о господдержке для промышленников состоится в Москве

Власти Москвы проведут семинар о мерах государственной поддержки, доступных промышленникам и инвесторам столицы. Мероприятие продет 16 февраля в онлайн и офлайн-форматах, сообщил 14 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, эксперты департамента и подведомственных организаций расскажут об этапах реализации инвестпроекта, о существующих объектах инвестиционной инфраструктуры, льготах и преференциях от государства. «Сегодня промышленникам доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов», — подчеркнул Владислав Овчинский.

По его оценке, существующая инфраструктура и меры поддержки «помогают создавать максимально комфортные условия для открытия и ведения бизнеса в столице». «Мы расширяем список сервисов инвестпортала Москвы, предлагаем новые решения в "Банке технологий". Компании могут получить статус промышленного комплекса, взять льготные кредиты или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства», – перечислил Овчинский.

Приглашенным экспертом этого семинара станет управляющий директор журнала Voice Мария Колмакова. Она расскажет о замещении импорта малыми объемами и об опыте запуска небольшого производства в Москве. А Вероника Пешкова, посол доброй воли UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) выступит с лекцией о глобальной миссии женщины в новой реальности.

Принять участие в семинаре может любой желающий как в онлайн, так и в офлайн-формате. Подробное расписание и форма для регистрации представлены на Инвестиционном портале Москвы.

Добавим, встреча пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса», стартовавшего 9 февраля. На первом мероприятии его участникам рассказали о требованиях к регистрации бизнеса на территории Москвы, а также о мобильных приложениях и онлайн-сервисах, с помощью которых можно решить вопросы, связанные с регистрацией ИП и налоговой. Звездные гости также поделились знаниями о том, как правильно презентовать себя как личный бренд и какие фишки использовать для продвижения своего товара, в том числе на маркетплейсах.