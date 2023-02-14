Юрист «Северстали» сообщил, что мировые соглашения ФАС с металлургами могут быть готовы уже в марте

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Северстали» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке на 28 марта для согласования текстов мировых соглашений.

Как пишет ТАСС, в ходе судебного заседания юрист «Северстали» заявил, что компания и ФАС уже «согласовали окончательный текст мирового соглашения»; ведомство запросило время на согласование таких же текстов с другими участниками разбирательства — Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). По словам юриста, все мировые соглашения могут быть готовы уже в конце марта.

Уточняется, что рассмотрение дела по заявлению НЛМК перенесено на 29 марта «в связи с ходатайством заявителя об отложении судебного заседания в связи с возможным урегулированием спора миром». Рассмотрение дела по заявлению ММК состоится 22 февраля.

В январе стало известно, что металлурги заявили о желании уладить спор с ФАС мирным путем. В итоге антимонопольная служба подтвердила возможность заключения мировых соглашений с «Северсталью», ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.

В апреле 2021 года ФАС возбудила в отношении компаний три отдельных дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на их продукцию на внутреннем рынке. Антимонопольное ведомство указало на то, что цены трех производителей в первом полугодии 2021 года поднялись более чем на 50%, при этом цены на сырье росли более низкими темпами, а спрос существенно не менялся. Металлурги, в свою очередь, заявили, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой. Компании были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Сами они не согласились с выводами ФАС. Позже ведомство наложило на «Северсталь» оборотный штраф в 8,725 млрд руб. Штрафы были наложены также на ММК и НЛМК, однако их размер не сообщался.