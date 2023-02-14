Замглавы Минфина оценил доходы бюджета после изменения расчета котировок Urals

Налоговые инициативы правительства о новом порядке расчета котировок нефти Urals и корректировке демпфера в 2023 году принесут бюджету 600 млрд рублей, заявил замглавы Минфина Михаил Котюков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении соответствующий законопроект.

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«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем более 600 млрд рублей за счет всех предложений — это первое, а второе — мы исходим из того, что эти уточнения по настройке режима налогообложения не окажут негативного эффекта, влияния на объемы добычи нефтяной отрасли», — цитирует ТАСС Котюкова.

Он также отметил, что Минфин сейчас не готов согласиться с ограничением времени применения скидки на Urals в $25 только в 2023 году.

