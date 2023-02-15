Акции дня: бумаги TCS group просели на рисках санкций

Акции TCS group («Тинькофф групп») торговались в отрицательном диапазоне по итогам сессии на Мосбирже в среду, 15 февраля. За день котировки просели на -7,45% до 2504 рублей за штуку.

Трейдеры продавали акции на фоне слухов о том, что в отношении компании могут быть введены ограничения в рамках нового пакета антироссийских санкций. По данным агентства Bloomberg, «Тинькофф банк» (входит в TCS Group) находится в черновом варианте проекта санкций ЕС, который готовит Еврокомиссия. Ранее банк не попадал под ограничения.

Другие акции банковского сектора также просели на рисках: обыкновенные бумаги «Сбербанка» подешевели на -2,80% до 157,33 рублей за штуку, ВТБ на -3,15% до 0,016 рублей за штуку.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -2,95% до 2166,46 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,98% до 914,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:57 мск составила 84,44 долларов за баррель (-1,33%). Российская валюта слабела – 74,57 руб. за доллар.