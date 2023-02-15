Вчера, впервые с октября, когда индекс S&P 500 нашел свое локальное «дно», данные по инфляции стали для быков плохой новостью, а не привычным уже приятным сюрпризом. Индекс потребительских цен в США за январь подскочил на 0,5% (против 0,1% в декабре), а годовые темпы его роста упали с 6,5% до 6,4%.
S&P 500: между инфляцией и рецессией
Данные о неожиданно высокой январской инфляции в США привели к росту доходности казначейских облигаций и смятению на рынке акций. После ряда взлетов и падений основные индексы закрылись было разнонаправлено, но затем все фьючерсы на них ушли в минус.
Julia Nikhinson/AP/TASS
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