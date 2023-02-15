S&P 500: между инфляцией и рецессией

Вчера, впервые с октября, когда индекс S&P 500 нашел свое локальное «дно», данные по инфляции стали для быков плохой новостью, а не привычным уже приятным сюрпризом. Индекс потребительских цен в США за январь подскочил на 0,5% (против 0,1% в декабре), а годовые темпы его роста упали с 6,5% до 6,4%.

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