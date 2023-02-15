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S&P 500: между инфляцией и рецессией

Глеб Баранов
15 февраля 2023, 11:30

Данные о неожиданно высокой январской инфляции в США привели к росту доходности казначейских облигаций и смятению на рынке акций. После ряда взлетов и падений основные индексы закрылись было разнонаправлено, но затем все фьючерсы на них ушли в минус.

Julia Nikhinson/AP/TASS