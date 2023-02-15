Банки снизили проценты по вкладам

По итогам первой декады февраля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,93%. По сравнению с последней декадой января она снизилась на 0,11% (с 8,04%), за месяц — на 0,2%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в феврале 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада февраля — 7,93%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,91% (-0,03%); от 91 до 180 дней — 6,77% (-0,18%); от 181 дня до 1 года — 6,77% (-0,4%); на срок свыше 1 года — 7,88% (-0,13%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

