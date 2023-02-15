«Чем быстрее, тем лучше»: Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо бумажного паспорта. Минцифры вместе с ФСБ до 1 мая должны внести в правительство РФ соответствующий проект указа.

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«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты», — заявил Путин на предложение Шадаева.

На совещании президента с членами правительства, глава Минцифры попросил главу государства выпустить указ, который определит возможные случаи использования цифрового удостоверения личности на смартфоне в качестве замены паспорта. По его словам, таких случаев будет немного и паспорт никто не отменяет.

Шадаев уточнил, что с ФСБ уже согласована аналогичная технология, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов получать электронную карту болельщика через приложение Госуслуг без обращения в МФЦ для подтверждения личности. Верификация производится по фотографии, записанной в чип биометрического паспорта.

«Мы разработали технологию, с помощью которой прямо на смартфон можно загрузить фотографию из биометрического паспорта. В смартфоне появится QR-код, через который можно проверить ваш возраст или ФИО. Это позволит в 80% случаев в бытовых простых ситуациях использовать смартфон вместо оригинала паспорта», — подчеркнул Шадаев.

Министр также рассказал, что в ноябре прошлого года совместно с МВД было запущено цифровое водительское удостоверение. Теперь его можно предъявлять инспектору ГИБДД вместе с цифровым СТС, который был выведен еще в 2021 году. Только в январе к цифровому СТС и водительскому удостоверению пользователи обращались почти 4 млн раз.