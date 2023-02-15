Чистая прибыль «Яндекса» в 2022-м составила 47,6 млрд руб. после убытка 14,6 млрд годом ранее

«Яндекс» опубликовал отчетность за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года.

Консолидированная выручка компании по итогам года составила 521,7 млрд руб. (+46% год к году), чистая прибыль — 47,6 млрд руб. после убытка 14,6 млрд руб. в 2021 году. Маржинальность по скорректированной EBITDA составила 12,3%, скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб.

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Сообщается о росте выручки компании по всем основным направлениям бизнеса. В частности, у сегмента «Поиск и портал» показатель составил 224,7 млрд руб. (+38% год к году). Оборот сегмента «Райдтех» (такси, каршеринг, аренда самокатов) вырос на четверть и составил 218,4 млрд руб. GMV e-commerce удвоился, превысив 112 млрд руб.

Товарооборот у сервисов доставки увеличился в 1,6 раза, отмечается в пресс-релизе. Число подписчиков «Яндекс.Плюс» с первого квартала 2021 года по четвертый квартал 2022-го выросло в 2,2 раза, составив 19,3 млн; развлекательные сервисы компании («Музыка», «Кинопоиск») занимают первые позиции по объему аудитории.

В настоящий момент cовет директоров головной структуры компаний «Яндекса», Yandex N.V.) изучает возможность разделения бизнеса на российское и зарубежное направления, напоминает пресс-служба интернет-холдинга. О конкретных сроках по реструктуризации пока не сообщается.

Также в «Яндексе» не стали делать прогноз по выручке на текущий год, сославшись на макроэкономическую и геополитическую неопределенности.