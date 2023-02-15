Доля иностранного капитала в банках РФ за год сократилась на 1,76%

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций в России, за 2022 год сократился на 1,76%, до 8,97%, в совокупном уставном капитале страховых организаций — на 0,43%, до 9,58%, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Статья по теме: Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась еще на 2,1% «Иностранные инвестиции, показатель которых используется для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 273,153 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 3 045,943 млрд рублей», — отметили в ЦБ. На рынке страхования, по данным регулятора, иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале организаций, составили 21,796 млрд рублей при совокупном уставном капитале в 227,435 млрд рублей.

