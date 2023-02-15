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Доля иностранного капитала в банках РФ за год сократилась на 1,76%

15 февраля 2023, 13:50

В совокупном уставном капитале страховых организаций размер участия иностранного капитала снизился на 0,43%

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Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций в России, за 2022 год сократился на 1,76%, до 8,97%, в совокупном уставном капитале страховых организаций — на 0,43%, до 9,58%, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Иностранные инвестиции, показатель которых используется для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 273,153 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 3 045,943 млрд рублей», — отметили в ЦБ.

На рынке страхования, по данным регулятора, иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале организаций, составили 21,796 млрд рублей при совокупном уставном капитале в 227,435 млрд рублей. 
 