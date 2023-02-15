Фон дер Ляйен оценила новый пакет санкций Евросоюза против России в 11 млрд евро

Очередной, десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении России будет включать новые санкции в области торговли и экспорта технологий в РФ.

Об этом в ходе сессии Еврокомиссии в Страсбурге рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты», — цитирует главу Еврокомиссии «Интерфакс».

Фон дер Ляйен отметила, что впервые ЕС планирует также ввести санкции против иранских операторов.

Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации на Украине. По словам главы Еврокомиссии, в него должны войти запреты на поставки в РФ «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти».

Ранее стало известно, что в новый «черный список» могут попасть четыре крупных российских банка, в том числе Альфа-банк.