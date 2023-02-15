Госдума обратится в ООН с призывом провести международное расследование по «Северным потокам»

Комитет по международным делам внес в Госдуму инициативу по обращению в ООН с предложением провести безотлагательное международное расследование взрывов на «Северных потоках».

Проект постановления опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. В документе указывается, что обнародованные 8 февраля американским журналистом Сеймуром Хершем данные говорят о факте совершения военными США «и их норвежскими пособниками» атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

«Администрация Дж. Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии», — подчеркивается в проекте заявления.

Российские депутаты призывают Совбез ООН «инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии».

На прошлой неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошедших 26 сентября. По его словам, летом 2022 года американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под трубопроводы, а осенью ее активировали представители Норвегии. В материале утверждается, что президент США Джо Байден обсуждал идею с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном более девяти месяцев.