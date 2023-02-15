Россия задвинула конкурентов на одном из крупнейших нефтяных рынков в мире

В конце прошлого года российский экспорт нефти в Индию впервые превысил миллионный рубеж. В декабре 2022 года Россия поставляла Индии, по данным аналитической компании Vortexa, в среднем 1,19 млн бар./д., что в 33 раза больше декабря 2021 года. Для сравнения: в октябре прошлого года поставки составляли 909403 бар./д., а в ноябре – 936556 бар./д. Предыдущий рекорд был установлен в июне - 942694 бар./д.

В октябре прошлого года Россия впервые обошла Ирак и Саудовскую Аравию и стала главным экспортером «черного золота» в Индию, которая является третьей страной в мире как по потреблению нефти, так и по ее импорту. В декабре Россия сохранила место главного экспортера. Ирак в последний месяц прошлого года поставил Индии 803228 бар./д., а Саудовская Аравия - 718357 бар./д. На четвертое место вышли ОАЭ (323811 бар./д.), а на пятое опустились США, резко сократившие поставки: с 405525 бар./д. в ноябре до 322015 бар./д. в декабре.

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Сейчас доля российской нефти составляет в индийском нефтяном импорте 25%. Для сравнения: в прошлом финансовом году, который закончился 21 марта 2022 года, она была в 125(!) раз ниже и составляла всего лишь 0,2%. Всего же Нью-Дели импортирует 85% необходимой для нужд промышленности нефти.

Аппетит к российской нефти у Нью-Дели проснулся после 24 февраля 2022 года, когда Россия была вынуждена из-за санкций продавать нефть с дисконтом. В S&P Global Commodity Insights считают, что Индия в обозримом будущем продолжит наращивать импорт российской, а также американской нефти и одновременно продолжит диверсификацию поставщиков.

До 24 февраля более 60% индийской нефтяной корзины составляла ближневосточная нефть, ок. 14% нефть из США, ок. 12% нефть из Западной Африки и ок. 5% - нефть из Южной Америки. В декабре 2021 года поставки российской нефти в Индию составили 36255 бар./д. Ирак поставлял 13 месяцев назад 1,05 млн бар./д., а Эр-Рияд - 952625 бар./д. В январе и феврале прошлого года Индия вообще не покупала нефть у России. Поставки были возобновлены в марте и составили 68600 бар./д. Далее экспорт российской нефти рос семимильными шагами. Он вырос до 266617 бар./д. в апреле и продолжил быстрый рост, пока не достиг в июне 942694 бар./д. И все же в первый летний месяц главным экспортером оставался Ирак с 1,04 млн бар./д.. Россия же вышла на второе место, оттеснив КСА. Однако в следующие два летних месяца экспорт значительно снизился до 876396 бар./д. в сентябре.

Естественно, Запад не мог закрывать глаза на это «безобразие», однако все попытки США и ЕС с Великобританией убедить Индию если не прекратить покупать нефть у России, то хотя бы сократить их встречали упорное сопротивление Нью-Дели, утверждавшего, что в резком росте импорта нефти из России нет никакой политики, а исключительно экономика.

«Мы не просим наши компании покупать российскую нефть,- приводит MSN слова министра иностранных дет Индии Субраманьяма Джайшанкара.- Мы просим наши компании покупать нефть, исходя из практических соображений. Все зависит от состояния рынка… Поймите, мы не покупаем нефть у одной страны. Мы покупаем у разных продавцов. Разумно с точки зрения бизнеса – покупать в интересах индийского народа. Именно это мы и пытаемся делать».

MSN пишет со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, что Индия продолжит покупать нефть у России, если она сможет доставлять ее, оплачивать страховку и придумает способ оплаты.