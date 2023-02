Инфляция не отступает. Станет ли это реальной проблемой для инвесторов

Практически весь январь на рынках царила атмосфера близкая к эйфории. Рынок уверовал в то, что уже совсем скоро ФРС и ЕЦБ просигнализируют о завершении цикла ужесточения.

Однако первые же цифры по инфляции стали своего рода отрезвляющим душем. В некоторых европейских странах цены не показывают явных признаков снижения, да и в США, где статистика по инфляции за январь была опубликована накануне, также сложно разглядеть что-то похожее на дезинфляционные процессы.

Статья по теме: S&P 500: между инфляцией и рецессией

Как итог, почти все основные активы откатились в цене к уровням начала января и даже ушли ниже. Так, например, европейские валюты - евро и фунт - как раз аккуратно нивелировали роста с начала года.

Не принесли сюрпризов и первые в этом году заседания центробанков. Регуляторы хоть и не были слишком жесткими в своих высказываниях, все же очередной раз дали понять, что для победы над инфляцией потребуется повышать ставки еще.

Впрочем, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этот раз был гораздо более мягок и даже заявил о наступлении в экономике США тех самых деинфляционных процессов, о которых говорилось выше.

Кстати, крайне любопытный факт, теперь данные по инфляции в США считаются по новой формуле и во вторник уже были опубликованы с учетом обновленной методологии.

В новом расчете больше внимания будет уделяться жилищному сектору, а не подержанным автомобилям, и он будет включать в себя некоторые методологические изменения, которые по мнению аналитиков, и подняли общую цифру чуть выше, чем ожидалось.

Не все так плохо

Тем не менее, несмотря на все сложности, панических продаж на рынке акций больше не наблюдается, как, например, это было в прошлом году, когда любое разочарование в статистике оборачивалось падением индексов на 3-5 процентных пункта.

В предыдущих материалах мы уже отмечали, что основной фондовый индекс в США - S&P 500 - преодолел наконец линию нисходящего тренда, сформированную с начала прошлого года, то есть по сути выше из медвежьего рынка и начал формировать новый долгосрочный восходящий тренд.

Поэтому, с высокой долей вероятности, рынок акций все же будет расти, а не падать, вне зависимости от того, какие действия будут предпринимать центробанки.

Важно также отметить, что статистика по инфляции в ближайшие месяцы будет иметь еще одну важную особенность. Дело в том, что активный рост цен в 2022 году начался после февраля, а значит всем известный эффект высокой базы начнет сказываться чуть позднее. Иными словами, начиная с марта, в годовом выражении рост цен будет значительно ниже, чем, например, в январе, что в свою очередь будет создавать эффект победы над инфляцией.

Если прогноз окажется верным, то и на валютном рынке есть все шансы увидеть большую игру против доллара. Европейские валюты будут с высокой долей вероятности развивать свое наступление, начавшееся, напомним, еще осенью прошлого года.

История показывает, что настоящая торговля на рынках начинается весной и продолжается до первой декады лета. Именно в этот промежуток времени чаще всего крупные трейдеры и зарабатывают деньги, а затем уходят в отпуск до осени.

Поговорка sell in may and go away живет на Уолл стрит уже очень давно и практически никогда не теряет актуальность.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 2023 года имеет все шансы стать благоприятным для терпеливых инвесторов. Зарождение нового тренда как правило сопровождается потоком негативной информации и многочисленными краткосрочными колебаниями котировок, однако именно те, кто предпочитает не обращать внимание на все этот шум в итоге и получают самый большой выигрыш.