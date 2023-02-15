«Колоссальный результат»: в РСПП назвали долю импортозамещенного оборудования

В части сырья, материалов и отчасти комплектующих бизнесу удалось достаточно быстро найти поставщиков именно в России. В части оборудования ситуация несколько иная, но и здесь получилось заместить примерно треть за счет российских поставщиков, сообщила вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова. Она назвала это колоссальным результатом.

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«За год заместить треть оборудования российскими поставщиками — это колоссальный результат. 40% приходится на поставщиков из дружественных юрисдикций, чуть более 20% — на новых поставщиков из недружественных стран, то есть этот сегмент не удалось полностью закрыть. Но в целом бизнес говорит о том, что меры поддержки, которые реализовывал Минпромторг, сыграли достаточно быстро», — заявила Глухова на пресс-конференции «Результаты импортозамещения в России и его перспективы».

Она также отметила, что Фонд развития промышленности (ФРП) — остается, по-прежнему, «любимым институтом бизнеса». По данным РСПП, большая часть опрошенных компаний пользовались его услугами в прошлом году. Второе место по востребованности по итогам минувшего года занял Российский экспортный центр. Глухова подчеркнула, что для бизнеса экспорт является «мерилом конкурентоспособности» и отметила высокий спрос на меры поддержки именно для внешней торговли.

