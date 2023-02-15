Лавров: сформирована группа для защиты Устава ООН

Правительственный час 15 февраля стал рекордным, самым продолжительным в истории — он длился более 2,5 часов. Причем, сам доклад министра иностранных дел занял чуть более 10 минут. Все остальное время было посвящено дискуссии о том, как Россия справляется с вызовами последнего времени. И особое внимание на этот раз было уделено поддержке соотечественников за рубежом.

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Сергей Лавров рассказал о том, что в странах, где велика тяга к русскому языку, создаются филиалы российских вузов. В одном только Узбекистане их 11; несколько славянских университетов работают в Казахстане, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Киргизии. По инициативе президента Таджикистана создана специальная программа поддержки школ, где преподавание ведется на русском языке. Есть удачные примеры и в других республиках: например, одна из наиболее популярных в Ашхабаде носит имя Пушкина.

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Но этого, считают в МИДе, все еще недостаточно.

«В МИД создан Департамент международного гуманитарного и культурного сотрудничества, который будет выполнять функцию оператора новой государственной программы “Поддержка и продвижение русского языка за рубежом”. Она окончательно одобрена. Главный смысл нового департамента — координировать все, что связано с русским языком за пределами страны. Этим занимаются и Россотрудничество, и министерства просвещения, науки и образования, и Академия наук, и фонд “Русский мир”, и множество других организаций. Но действовали они разрозненно. Наша задача понять, кто и что делает, и не распылять усилий, а гармонизировать все многочисленные проекты, направленные на то, чтобы защитить русский язык», — сказал Сергей Лавров.

По данным, которые озвучил депутат Казбек Тайсаев, в странах СНГ нехватка русских учебников составляет порядка миллиона экземпляров, а первый заместитель комитета ГД по делам Содружества Виктор Водолацкий отметил, что всего за рубежом проживает до 30 миллионов русских. Новый департамент все это будет учитывать.

Специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин предложил внести изменения в закон о соотечественниках. Сейчас это понятие полностью не расшифровано, что мешает работе миграционной службы и Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. По мнению депутата, к ним нужно отнесли лиц, владеющих русским языком и относящихся к народам, исторически проживающим на территории России. А также лиц, сделавших свободный выбор в пользу культурной и правовой связи с Россией, чьи предки ранее родились в России. Речь идет о потомках эмигрантов. Их можно, по мнению Затулина, признавать соотечественниками и без свободного знания языка. Соотечественники при желании вернуться в Россию должны получать гражданство по упрощенной процедуре.

Описывая положение России в современном мире, Лавров отметил: «Попытки изоляции России не удались. Три четверти стран мира не желают действовать по приказам западноцентричного мира и хотят сотрудничать с Россией».

По словам министра, отечественная дипломатия активизировала работу на тех направлениях, где наши партнеры готовы к честному взаимовыгодному сотрудничеству. Укрепляются такие интеграционные структуры как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Идет совместный поиск ответов на экономические вызовы. Например, в рамках БРИКС обсуждается вопрос о создании своей расчетной единицы, которая позволит не полагаться на доллар. «Причем, предложила это не Россия, а президенты Бразилии и Аргентины», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил крепнущие связи с Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Турцией. На новый уровень выходят связи с африканскими государствами. Летом в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия — Африка. В этом контексте надо упомянуть: африканские государства помнят, что именно СССР оказал решающую и, как правило, безвозмездную поддержку при освобождении от колониального рабства.

«И сегодня мы солидарны в том, чтобы довести процесс деколонизации до справедливого завершения, — сказал Лавров. — Нас беспокоит, что Париж по-прежнему сохраняет свой контроль над островом Майотта, который был аннексирован у государства Коморские острова — и это невзирая на неоднократные резолюции Генассамблеи ООН, призывающие Францию вернуть эти территории».

То же самое касается отторгнутого Лондоном у Маврикия острова Чагос, откуда британцы изгнали местное население ради создания своей военной базы, которая кстати, до сих пор функционирует.

«В рамках ООН, вместе с группой единомышленников (их уже более 20) мы сформировали Группу друзей в защиту Устава ООН. Отстаиваем основополагающий принцип уважения и равенства всех без исключения стран», — подчеркнул Сергей Лавров.

В конце правительственного часа руководители фракций выступили с одобрением работы российского МИД.