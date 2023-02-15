Лавров указал на достижение Западом «точки невозврата» в украинском кризисе

Страны Запада несут ответственность за ухудшение отношений России и Украины, а также за то, что проблему Донбасса пришлось решать силовым путем.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Министр отметил, что западные страны придерживаются многолетнего курса на «сдерживание России», в частности, через расширение НАТО. Кроме того, Запад спровоцировал «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм», сказал Лавров. «В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», — подчеркнул глава МИД.

По словам Сергея Лаврова, США и их союзники планируют «возродить неоколониальное однополярное мироустройство, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров».

Глава российской дипломатии назвал Запад куратором нынешнего руководства Украины, указав на то, что в последние годы Киев намеренно вели к силовому решению проблемы Донбасса.

Лавров также отметил, что Россия уже давно отказалась от иллюзий «насчет истинных намерений западников».