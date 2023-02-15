Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна

Тема весенней ярмарки – «Новые формы существования текста». Интенсивное развитие информационных технологий в начале третьего тысячелетия повлекли за собой значительные изменения в жизни вообще и в жизни книги – в частности. Сформировался целый ряд новых явлений – электронные книги и библиотеки, аудиокниги, личные медиа, экосистемы. Возникли новые способы книжной дистрибуции, возможности продвижения автора через блоги и профильные сообщества, обострилась проблема пиратства.

Ярмарка non/fictioNвесна станет местом встречи, где эксперты, авторы, издатели и читатели смогут обсудить новые формы существования контента и книги, а также направления их дальнейшего развития.

Ключевую роль в названии ярмарки играет косая черта. При прочтении вслух могло бы возникнуть впечатление, что проект посвящен только нехудожественной литературе. Но основополагающей идеей ярмарки было и остается предложить читателям высококачественную литературу всех видов, а не только документальную. И написание non/fictio№ через слэш – разделительный знак – подчеркивает, что здесь представлены как художественные, так и нехудожественные произведения, но непременно высокого уровня.

Поэтому в начале апреля посетителей non/fictioNвесна, как всегда, будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и т.д. Участниками весенней ярмарки станут около 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций.

Отличительная черта non/fictio№ – поддержка небольших независимых интеллектуальных издательств. Начиная с самой первой ярмарки, состоявшейся в 1999-м году, им предоставлялись различные преференции. Одной из таких преференций являлось расположение в самом начале экспозиции. Эта узнаваемая особенность сохраняется и до настоящего времени – при входе на ярмарку посетителей будет ожидать коллективный стенд малых издательств, которые предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественнонаучного знания.

Формируется программа мероприятий – презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы и дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания. Спикерами на этих мероприятиях выступят прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. Программа будет проходить в режиме «нон-стоп» в течение всех четырех дней на девяти дискуссионных площадках.

Вниманию посетителей non/fictioNвесна будут предложены четыре топ-листа – «Взрослая литература», «Детская литература», «Комиксы» и «Книги об искусстве».

Ещё одним смысловым средоточием ярмарки non/fictioNвесна станет искусство, которое применительно к предстоящей ярмарке следует понимать в самом широком смысле этого слова, – не как сугубо изобразительное искусство, но как художественное творчество в самых разных его проявлениях.

В программе non/fictioNвесна особое внимание будет уделено формам взаимодействия литературы с другими областями культуры и различными сферами научного знания, тем самым сообщая предстоящей ярмарке междисциплинарный характер.

Органичным визуальным дополнением к этим блокам программы станут выставки архитектурных плакатов, киноафиш, конкурс книжных обложек и другие тематические экспозиции. Они будут располагаться вдоль центральной аллеи ярмарки, являя собой некую прелюдию на пути к павильону «Искусство».

Павильон «Искусство» – масштабный специальный проект, объединяющий торговое и лекционное пространства, – станет одной из ключевых площадок ярмарки non/fictioNвесна.

В торговом пространстве павильона будут собраны научные и научно-популярные издания, посвященные различным жанрам и эпохам классического и современного искусства, а также книги о жизни и творчестве выдающихся художников. Организаторами этого пространства станут издательство «Эксмо-АСТ» в сотрудничестве с книжным интернет-магазином «Читай-город». А в специально оборудованной лаунж-зоне гости ярмарки смогут с комфортом посмотреть различные сюжеты об истории искусства.

Аналогичный по своей структуре спецпроект – павильон «Наука» – был впервые представлен на ярмарке в декабре минувшего года и вызвал живейший интерес посетителей.