Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 134 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 133,863 млрд рублей при суммарном спросе в 229,932 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 45,57 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 41,239 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 47,054 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 45,57 млрд рублей при спросе 78,984 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 44,614 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,5088% от номинала, что соответствует доходности 10,49% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95,45% от номинала, что соответствует доходности 10,5% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 41,239 млрд рублей при спросе в 84,769 млрд рублей. Выручка от размещения составила 30,71 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 73,0879% от номинала, что соответствует доходности 10,69% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 73,023% от номинала, что соответствует доходности 10,7% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 15 февраля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года на общую сумму 47,054 млрд рублей по номиналу при спросе 66,179 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 44,581 млрд рублей при цене отсечения 93,76% от номинала и средневзвешенной цене 93,777% от номинала, что соответствует доходности в 3,33% годовых.

