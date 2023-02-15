Минобороны рассказало об уничтожении в ЛНР восьми украинских диверсионно-разведывательных групп

Министерство обороны РФ представило новые сведения о ходе специальной военной операции.

«На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная и Котляровка Харьковской области.Кроме того, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — указывается в сообщении.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на этом направлении составили около 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.

«Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — сообщается в сводке.

На Красно-Лиманском направлении потери Киева составили до 65 военнослужащих, помимо этого там уничтожены две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град».

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США», — сообщает Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены более 60 украинских военных, два танка, четыре боевые машины пехоты, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика»; на Херсонском направлении уничтожены еще одна «Гвоздика» и гаубица Д-30.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники», — информирует российское оборонное ведомство.